 

Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные

19.10.2023, 23:26, Новости дня
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Вторая половина октября запомнится жителям Москвы и Подмосковья заморозками. Ночью 21 и 22 октября столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов, сообщают “Вести Подмосковья”. При этом осадки в выходные дни не ожидаются.

Похожая ситуация с погодой ожидается и в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области. В некоторых районах региона уже выпал снег, но местные жители до сих пор отравляются за грибами, отмечает neva.today. Пока не наступили настоящие холода, еще можно попытаться найти белые грибы и подосиновики.

Погода ухудшается и в Кемеровской области. В некоторых районах ночью 21 и 22 октября температура воздуха будет составлять -4 градуса. Днем же воздух прогреется до +15..+20 градусов, но ожидаются дожди, сообщает сайт VSE42.RU.


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