 

Бактерии кишечника волка могут стать лекарством для собак

19.10.2023, 22:45, Разное
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Волчья кишечная бактерия, известная своей высокой антимикробной активностью, оказывается потенциальным лекарственным препаратом для собак. Новые исследования показывают, что эта бактерия может быть эффективным средством против резистентных к антибиотикам болезнетворных микроорганизмов, вызывающих инфекции у собак.

Бактерия, известная как “волчийина”, была изолирована из кишечника волка в ходе исследований дикой фауны. После проведения лабораторных испытаний было обнаружено, что эта бактерия проявляет мощное антимикробное действие против широкого спектра патогенных микроорганизмов.

Одной из важных особенностей “волчьей” бактерии является ее способность бороться с антибиотикорезистентными штаммами бактерий, которые вызывают тяжелые заболевания у собак. За последнее десятилетие проблема антибиотикорезистентности стала важной темой для ветеринаров, и эта новая бактерия предлагает новые перспективы в лечении инфекций собак.


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