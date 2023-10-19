Скандалы: «Не дали мне семью»

Даня Милохин, сын Брэда Питта и другие приемные дети об отношениях с родителями

В «нулевые» стилист усыновил трехлетнего мальчика из детдома Иркутска. В 2019 году в интервью Андрею Малахову Сергей Зверев признавался, что буквально спас ребенка от гибели, ведь условия жизни в детдоме были ужасными. «Когда я вошел в комнату деток, которые совсем не могли ходить, я чуть со страха не умер: деревянные кроватки были изгрызаны! Сначала подумал: крысы! А это голодные дети… Вижу, малыш беленький. А в руке у него кусок заветренного серого хлеба, но держит он его как пирожное. Я говорю: «Привет, ну как дела? Как тебя зовут?» — «Сяся», — отвечает и прямо ко мне на руки…», — рассказывал Зверев.

В «нулевые» Сергей Зверев-младший стал появляться на светских мероприятиях вместе со своим отцом. Он также стал героем реалити-шоу про жизнь Зверева — «Полный Фэшн & Full Feshn». Однако повзрослев, Зверев-младший перестал общаться с отцом. Он часто посещал различные ток-шоу и обвинял родителя в том, что тот мало уделял ему времени.

В свою очередь стилист осудил поведение сына.

«Начал ходить по телешоу с рассказами, что папа уделяет кучу времени борьбе за экологию, а о его проблемах и слышать не желает. Он не раз принимал участие в ток-шоу за гонорар, где весьма нелицеприятно высказывался обо мне. Говорил, что я оставил его без денег, и даже подавал в суд на меня», — рассказывал Зверев в недавнем интервью «МК».

Сегодня Сергей Зверев-младший не общается со своим приемным отцом. По данным «Пятого канала», он живет в Коломне в доме тяжелобольного мужчины, за которым ухаживает и, благодаря этому, не платит за аренду. Сын шоумена работает звукооператором и световым художником в местном Доме культуры. У Зверева-младшего есть проблемы со здоровьем — он страдает бронхитом и астмой, однако не может обратиться к врачу, поскольку у него нет прописки и регистрации, а значит мужчина не может прикрепиться к поликлинике.

Сергей Зверев-младший был женат дважды, при этом знаменитый стилист не одобрил оба брака своего сына.

«В 2015-м (он) женился на официантке Марии. Я не приехал на его свадьбу, так как не верил в этот брак. И мое пророчество сбылось, их союз рухнул через несколько месяцев. Следующей его пассией стала провинциалка Юлия. Худенькая анорексичка с грязными волосиками, ей и лет-то уже много», — рассказывал Сергей Зверев «МК».

В последнее время отношения Сергея Зверева с приемным сыном ухудшились настолько, что он вычеркнул его из своего завещания. Об этом летом 2023 года рассказал Сергей Зверев-младший в беседе с «Пятым каналом».

Даня Милохин

Когда Дане исполнилось 13 лет, его вместе с братом Ильей усыновили Евгения и Дмитрий Тюленевы. Помимо Дани и Ильи, у Тюленевых были биологические дети — всего в их семье пятеро собственных детей и еще трое приемных (помимо Дани и Ильи супруги удочерили девочку Настю — «Газета.Ru»).

Семейство Тюленевых жило в Анапе, где их дети посещали школу. Однако Даня Милохин учился плохо. В 16 лет он пристрастился к наркотикам, ушел из дома, но со временем сумел завязать с вредной привычкой. В 18 лет Даня переехал в Москву, где стал строить карьеру блогера.

После переезда Дани в Москву приемные родители следили за его успехами в карьере. Они поддерживали сына и тогда, когда он покинул Россию, отказавшись от работы в стране.

В октябре 2023 года Дмитрий Тюленев заступился за Милохина, когда тот захотел вернуться в Москву, но снова уехал, испугавшись призыва в армию.

«Даня хочет вернуться, ему просто не дают. Как он вернется, когда его ходят и ищут трое полицейских по разным адресам?» — отметил Тюленев.

В свою очередь Даня Милохин, проживающий сейчас в Дубае, заявлял, что не испытывает теплых чувств к своим родителям.

«Мы иногда переписываемся, когда мне, например, нужны какие-то документы. Но когда они мне пишут типа «Дань, привет. Как дела?», — меня это как будто не цепляет. Мне не станет легче, если я с ними поговорю», — объяснил Милохин в интервью Мадонне Мур.

Тиктокер добавлял, что благодарен приемным родителям за то, что те взяли его из детского дома, но считает, что они «не дали ему семью».

Мэддокс Шиван Джоли-Питт

В 2002 году Анджелина Джоли усыновила мальчика из Камбоджи — Мэддокса Шивана. В 2005 году она удочерила девочку Захару из Эфиопии.

После того, как актриса начала встречаться с Брэдом Питтом, в 2006 году актер усыновил детей артистки — и их фамилии стали значиться как Джоли-Питт. У пары есть еще один приемный сын — Пакс Тьен, а также трое биологических — Шайло Нувель, Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

В 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод. В период бракоразводного процесса старший сын пары Мэддокс встал на сторону матери. Команда юристов Джоли утверждала, что во время одной из ссор Брэд Питт, находясь в нетрезвом состоянии, ударил Мэддокса, в то время как мать его защитила. В 2017 году в интервью GQ актер признался, что не поднимал руку на сына.

В 2021 году в ходе судебного заседания, связанного с опекой над детьми Джоли и Питта, Мэддокс дал показания против отца.

«Показания нелестны по отношению к Брэду», — рассказывал инсайдер в 2021 году изданию Us Weekly.

Также источник добавил, что Мэддокс не использует фамилию отца: «На неофициальных документах он подписывается как Джоли. Мэддокс хочет поменять фамилию на Джоли, но Анджелина против».

Изабелла Джейн и Коннор Энтони

Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год. Пара мечтала о детях, но не могла их завести естественным путем — известно, что в браке с Крузом у Кидман была внематочная беременность. В 1990-х знаменитости усыновили двух детей — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. После расставания актеров их дети остались с отцом, став также воспитанниками церкви саентологов. Саентология — религиозное движение, последователем которого Том Круз является уже много лет.

В 2019 году инсайдеры, близкие к детям Тома Круза и Николь Кидман, рассказали журналистам о том, как прошло их детство.

«Коннор и Изабелла выросли в церкви саентологии, они были членами церкви с детства», — сообщили источники, добавив, что они оба были преданы церкви так же, как и Том.

В 2015 году американская актриса Лия Римини выпустила книгу «Возмутительница спокойствия: выживание в Голливуде и саентологии», где рассказала о том, что старшая дочь Тома Круза, Изабелла, не разговаривала с матерью, так как считала ее «подавляющим человеком», тем, кто пытался заблокировать все хорошее в мире, согласно учению саентологии.

В то же время сын Николь Кидман и Тома Круза, много лет не появлявшийся на публике, в 2016 году заявлял в интервью, что любит маму и считает ее близким человеком.

«Мне плевать, что говорят люди, я знаю, что мы с мамой крепко связаны. Я ее очень люблю», — заявил он однажды Woman’s Day, его слова приводит издание StyleCaster.

Мария Стельмах

Оригинал материала: “Газета.ру”