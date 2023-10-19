 

Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали

19.10.2023, 21:10, Новости дня
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Британская певица Адель, чья слава уже давно распространилась далеко за пределы Туманного Альбиона, раскрыла секреты своего вдохновения. Этот секрет не только позволил ей написать хиты мировой величины и воздвигнуть ее на вершины Олимпа, но и грозит свергнуть обратно. Адель призналась в алкоголизме, и этого от нее поклонники явно не ожидали.

По словам певицы, отказаться от пагубного пристрастия она смогла совсем недавно и держится лишь три с небольшим месяца. Адель не скрывает своей слабости и подчеркивает, что без алкоголя ей очень тяжело. Долгие годы она шла по жизни с бутылкой рука об руку и еще 15 лет назад стала зависимой безо всяких скидок.

Певица внезапно разоткровенничалась накануне своего концерта в Лас-Вегасе в
Caesars Palace. По ее словам, жить более трех месяцев без выпивки невыносимо скучно, и ей очень этого не достает. Заметив в толпе человека с виски, она призналась, что дико ему завидует.

Есть мнение, что проблемам с алкоголем “посодействовала” эпидемия ковида: в борьбе с затворничеством она даже в эпоху локдауна выбегала из дома за спиртным. С другой стороны, можно путать причину и следствие, кто знает. Остается только надеяться, что Адель на этот раз удастся побороть свою страсть.


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