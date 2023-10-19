Мнение: Cоветская реклама Аэрофлота, водка за 300 и падение производства алкоголя в России

1. Раньше было лучше. Советская реклама Аэрофлота заставляет блогеров спрашивать, в какой момент мы свернули не туда. Впрочем, по совести, ностальгировать по СССР больше пристало финнам — для иностранных туристов Советский Союз был гораздо более комфортной страной, чем сейчас (ссылка):



2. Минимальную цену на водку в России собираются вновь увеличить, почти до 300 рублей. Также подорожает прочий крепкий алкоголь (ссылка):

Министерство финансов России предложило с 1 января 2024 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Согласно проекту документа, водка будет стоить минимум 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяк — 556 рублей за тот же объем. Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.

Также в Минфине предложили внести в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, ром. Его стоимость ограничат минимальной планкой в 403 рубля за 0,5 литра.

Уверен, что довольных не будет. Водка дешёвая — спаивают население. Водка дорогая — грабят народ. Сухой закон — поощряют развитие преступности.

3. Производство алкоголя в России после резкого подъёма в прошлом году снова начало падать (ссылка):



С начала 2023 года в России упало производство алкоголя. Сильнее всего сократился выпуск коньяка, а также тихих и игристых вин, со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Коммерсантъ».

За девять месяцев выпуск коньяка в годовом выражении сократился на семь, а водки — на пять процентов. Производство тихих и игристых вин снизилось на семь процентов. Единственный сегмент, который показал прирост, — слабоалкогольные напитки, их производство выросло на 17 процентов.

Российские компании наладили импорт и производить алкоголь в тех же объемах, как в прошлом году, стало незачем, объяснил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, современная молодежь пьет в основном пивную продукцию и некрепкие напитки. Вторая причина — в «уничтожении» государством сегмента винных напитков повышением ставки акциза, в результате чего потребители стали выбирать слабоалкогольные или пивные напитки.

Ранее в Росалкогольрегулировании подсчитали, что в 2022 году производство алкоголя достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров (плюс 2,2 процента к результатам 2021 года). Большая часть этого объема составило пиво (800 миллионов декалитров) и пивные напитки (100 миллионов). Импорт алкогольной продукции за год снизился на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров.

С января по май 2023 года выпуск крепких алкогольных напитков сократился до 66,3 миллиона декалитров (минус 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го).

Мне, как человеку непьющему, вообще не очень понятно, зачем нужен импорт алкоголя в принципе. Если алкоголь качественный, не всё ли равно, что там написано на этикетке? Но, с другой стороны, некоторая доля импорта весьма полезна — чтобы свои производители без конкуренции не расслаблялись.