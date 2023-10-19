Скандалы: В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ

С ее номера звонят и требуют выкуп

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки России — 65-летняя Маргарита Стручева. С её номера родственникам звонят некие люди с украинским акцентом и требуют срочно перевести им 5 млн рублей. Как пишет телеграм-канал Mash, в противном случае, уверяют на том конце трубки, библиотекаря возвратят по частям.

Пропавшая не появлялась на работе в Исторической библиотеке с 11 октября. К сотрудникам учреждения несколько раз приходили якобы сотрудники МВД и разыскивали женщину по подозрению в мошенничестве. Кроме того, родственникам Стручевой поступали звонки с номера пропавшей. На том конце провода неизвестный голос с отчётливым говором требовал пять миллионов рублей.

Звонившие уверяют, что москвичка попалась на удочку разводил и ей срочно нужны деньги. В противном случае ее «покромсают». Племянница женщины написала заявление в полицию.

Телеграм-канал Baza уточняет, что родственница пропавшей рассказала, что последний раз та звонила ей 17 октября. Стручева была сильно напряжена и спрашивала, можно ли взять у племянницы 5 млн рублей в долг. После отказала, она попросила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё нормально и скоро она будет дома. Больше на связь Стручева не выходила.

Зато потом с племянницей связались неизвестные — по словам девушки, они говорили с украинским акцентом, требовали за Стручеву выкуп, иначе пришлют её по кусочкам. По данным «Базы», получив заявление о пропаже, в присутствии родственников полицейские вскрыли квартиру Стручевой — внутри никого не было. Поиски продолжаются.

В Башкирии двое студентов, которые учатся в колледже, решили похитить школьника из местной гимназии. Они использовали пневматический пистолет и увезли его в лес, где избивали в течение нескольких часов.

Фото: Скандалы.ру

Ирина Лебухова

Оригинал материала: “Новые Известия”