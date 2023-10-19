 

RS – американцы больше не поддерживают идею Байдена помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

19.10.2023, 19:50, Новости дня
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Согласно результатам опросов, американцы охладели к решению Байдена помогать Украине «столько, сколько потребуется». Как пишет Responsible Statecraft, с учётом усиления геополитических рисков президенту США было бы нелишне прислушаться к американскому народу и начать долгий и утомительный путь к миру в Восточной Европе.


AP

Неизвестно, следит ли Байден за градусом общественного мнения об украинском конфликте, однако, если бы он следил, то заметил бы, что люди охладели к его идее «столько, сколько потребуется». Как пишет Responsible Statecraft, исследовательская организация Eurasia Group Foundation опубликовала результаты опроса, которые показали, что 58% американцев, ссылаясь на огромные гуманитарные издержки, считают, что Соединённые Штаты должны настаивать на проведении переговоров с целью прекращения военных действий на Украине. 34% опрошенных хотят сокращения военного бюджета, 16% хотят его увеличения, а половина за то, чтобы он оставался на нынешнем уровне. Настроения в американском обществе настолько изменились, что их подхватили даже основные средства массовой информации. 

Как отмечает портал, этот сдвиг в общественном мнении важен, и он должен подать администрации сигнал о том, что пора переходить к переговорам. Однако всем понятно, что те, чьё мнение важнее всего — в Киеве, Москве и Вашингтоне, — не очень-то заинтересованы в этом.

В Вашингтоне администрация твёрдо стоит за продолжение военных действий. Бывший представитель США в НАТО написал статью о советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и назвал его «квартирмейстером конфликта и всего остального». Салливан непосредственно участвует в этом процессе, следя за мельчайшими деталями конфликта. New Yorker сообщает, что у него в кабинете «висит ежедневно обновляемая схема, на которой показано, сколько у разных стран на складах боеприпасов, которые можно отправить на Украину».

Однако, отмечают авторы статьи, вместо этого администрация должна работать на дипломатическом фронте, чтобы прекратить агонию Украины, а не затягивать её. И даже если администрация не следит за изменениями общественного мнения, ей было бы целесообразно пересмотреть свой нынешний курс с учётом роста экономических и политических издержек из-за этого конфликта.

«С учётом сохранения и даже усиления геополитических рисков президенту Байдену было бы нелишне прислушаться к американскому народу, надеть на себя мантию настоящего государственного деятеля и начать долгий и утомительный путь к миру в Восточной Европе», — заключают авторы материала.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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