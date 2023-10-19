Judging Freedom – США не удастся решить кризис на Ближнем Востоке — «дряхлому» Байдену там не доверяют

Американский президент не в состоянии покончить с противостоянием между ХАМАС и Израилем. Многим его коллегам, в том числе лидерам арабских государств, совершенно понятно, что он имеет серьёзные проблемы со здоровьем и контролируется собственными советниками. Поэтому преодоление проблемы теперь зависит от Москвы, Пекина и, возможно, ещё нескольких стран, сказала в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

Представление о том, что «мы, Соединённые Штаты Америки, ради всего святого, – самая могущественная страна в мире за всю мировую историю» — кажется, я процитировал его (Байдена. — ИноТВ) верно, — является допотопным! Я имею в виду, неужели он забыл Вьетнам, Ирак, Афганистан и почти все сухопутные войны, которые мы вели после Второй мировой?

Если вы думаете, что он в том интервью выглядит сумасшедшим, Карен, то взгляните на его встречу с премьер-министром Нетаньяху. Это первый из трех отрывков, Крис. Тот, в котором он говорит о «бойне».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сообщается, что террористическая группировка ХАМАС устроила бойню, убив более 1300 человек. И я не преувеличиваю, они буквально вырезали их, в том числе 31 американца. Они также взяли в заложники множество людей, включая детей. Они совершают злодеяния, на фоне которых ИГИЛ* выглядит несколько более разумным. Американцы обеспокоены, потому что мы знаем, что перед вами стоит непростая задача, с которой предстоит разобраться.

Постыдное, унизительное и, откровенно говоря, грустное зрелище, Карен.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Да, это действительно так. И его заявление о нашей мощи подрывается каждым словом, которое он произносит. И факт в том, что люди, которые имеют с ним дело, его коллеги по всему миру видят его именно таким, какой он есть.

Он дряхлый старик на ранней стадии слабоумия. Его внешней политикой руководит очень небольшая группа идеологов. Они (другие мировые лидеры. — ИноТВ) это понимают. Ему нельзя доверять, потому что нет никакой уверенности, что он знает или помнит то, о чём говорит.

И я хотела сказать о войнах, которые мы вели последние 45 лет. Он занимался политикой. Он финансировал эти войны, но никогда в них не участвовал. Я уверена, что он воспринимает их как книги или фильмы. Они для него нереальны.

Карен, вы провели большую часть своей карьеры в армии. Что чувствуют офицеры и пехотинцы, которые подвергают себя опасности, когда главнокомандующий разговаривает так, словно он не спал неделю?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Разумеется, это не вдохновляет. Но, как говорится, солдаты всегда на каждой войне в каждой стране сражаются не за своего президента, а за боевого товарища. И, слава Богу, потому что это (поведение Байдена. — ИноТВ) огромный позор.

Мы говорим о том, что у нас проблемы с набором в армию. Интересно, почему? Вот вам Байден — антиреклама вербовки. Каждый раз, когда он куда-то идёт, каждый раз открывает рот. Я не знаю, помните ли вы, как во время предвыборной кампании он принялся поносить персонал одной базы за то, что они ему недостаточно громко аплодировали. Это катастрофа!

Я собираюсь показать вам ещё один клип, в котором он называет ХАМАС «другой командой», как будто речь идёт о футбольном матче. Крис?

ДЖО БАЙДЕН: Я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, а не вы. Но многие люди не уверены. Так что нам предстоит преодолеть многое.

Я не фанат премьер-министра Нетаньяху. Но — Боже правый! — мне было его жаль. Он наверняка чувствует себя не в своей тарелке, сидя рядом со старым Джо, который что-то бормочет. Я не знаю, может быть, у них был тяжелый полёт на президентском борту, но он выглядел просто ужасно.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Да, он начинает отходить от лекарств, которые принял. Это грустное зрелище, и выражения, которые он использует, не помогают. Я уже смотрела это видео раньше, и мне кажется, что он как будто рассуждает о пропагандистской кампании, когда говорит о «другой команде» и работе, которая нам предстоит.

Я не думаю, что какие-либо слова Байдена звучат убедительно. И, на мой взгляд, мы всё чаще видим… арабские страны отложили визит как в случае с Байденом, так и с Блинкеном. По-моему, последнего тоже выставили вон, и с ним плохо обращались. Они действительно хотят, что между ними и американским президентом существовала некая дистанция.

Его не уважают. Ему не доверяют. Нам действительно остаётся надеяться, что Россия, Китай и, возможно, несколько других мировых лидеров активизируются и решат эту проблему, потому что я не думаю, что мы на это способны.

Дата публикации 18 октября 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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