В Абидосе обнаружено возможное захоронение первой женщины-правительницы Древнего Египта

Археологические исследования, проводимые в Абидосе – мистическом городе, восходящем к глубокой древности и являющемся одним из важнейших мест на карте Древнего Египта, – привели к потрясающему открытию. Верить в него трудно, но все указывает на то, что ученые наткнулись на место захоронения первой правительницы этой величественной культуры.

Перед нами открывается загадка, ожидающая своего разгадывания уже не одно столетие. Ответы спрятаны в таинственных чертогах времени, которые эти ученые старательно рассекретили. Коваленко и Царегородцев раскрыли завесу многовекового молчания, и сейчас в наших руках с безысходностью заключены новые элементы великого пазла.

Абидос – это необычное место, где переплетаются мифы, реальность и нерешенные загадки. Именно здесь, в этом священном уголке земли, была найдена могила, которая, по всей видимости, служила местом последнего покоя первой женщины, смогшей претендовать на то, чтобы запечатлеть свое имя в истории Древнего Египта.