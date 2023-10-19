Рупор кремлевской пропаганды: На Красной площади возобновят проведение спортивных парадов
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Путин поддержал идею возобновить проведение спортивных парадов на Красной Площади со следующего года, который объявлен годом спорта.
Активно проводить спортивные парады на Красной Площади начали при товарище Сталине. С уничтожением СССР эта традиция была утрачена.
СВО стало поводом ее возобновить.
Надеюсь, спортсменов-нейтралов под белым флагом там не будет.
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Источник: Colonel Cassad
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