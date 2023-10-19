Рупор кремлевской пропаганды: На Красной площади возобновят проведение спортивных парадов

Путин поддержал идею возобновить проведение спортивных парадов на Красной Площади со следующего года, который объявлен годом спорта.

Активно проводить спортивные парады на Красной Площади начали при товарище Сталине. С уничтожением СССР эта традиция была утрачена.

СВО стало поводом ее возобновить.

Надеюсь, спортсменов-нейтралов под белым флагом там не будет.

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