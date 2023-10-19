Названы признаки раннего сахарного диабета

Развитие сахарного диабета, особенно второго типа, может проходить незаметно, сначала не беспокоя пациента. Это подчеркнула врач Ирина Пожалостина в беседе с «Вечерней Москвой». Тем не менее, когда появляются симптомы, они обычно указывают на высокий уровень сахара в крови и начало разрушительных процессов в организме.

Среди ранних признаков диабета, которые можно заметить, врач выделяет учащенное мочеиспускание и ощущение сухости во рту. По словам Пожалостиной, более серьезное повышение уровня глюкозы в крови может сопровождаться жаждой, зудом кожи и половых органов.

Сахарный диабет второго типа часто связан с инсулинорезистентностью, особенно у людей с ожирением и большим обхватом талии. Поэтому важно обращать внимание на эти ранние признаки, чтобы своевременно обратиться к врачу и начать лечение.