 

Названы признаки раннего сахарного диабета

19.10.2023, 17:50, Разное
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Развитие сахарного диабета, особенно второго типа, может проходить незаметно, сначала не беспокоя пациента. Это подчеркнула врач Ирина Пожалостина в беседе с «Вечерней Москвой». Тем не менее, когда появляются симптомы, они обычно указывают на высокий уровень сахара в крови и начало разрушительных процессов в организме.

Среди ранних признаков диабета, которые можно заметить, врач выделяет учащенное мочеиспускание и ощущение сухости во рту. По словам Пожалостиной, более серьезное повышение уровня глюкозы в крови может сопровождаться жаждой, зудом кожи и половых органов.

Сахарный диабет второго типа часто связан с инсулинорезистентностью, особенно у людей с ожирением и большим обхватом талии. Поэтому важно обращать внимание на эти ранние признаки, чтобы своевременно обратиться к врачу и начать лечение.


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