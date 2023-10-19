 

“Я на месте” – Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны

19.10.2023, 17:40, Разное
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В связи с новыми реалиями россияне выбирают новые направления для путешествий. В том числе звезды шоу-бизнеса, имеющие большие деньги, предпочитают не тратить уйму средств на пересадочные рейсы, а отправляются туда, куда улететь нынче гораздо проще. Так, народный артист России Филипп Киркоров на днях улетел в Китай. Вскоре туда же отправилась и Ольга Бузова.

Опубликовав кадры, сделанные в Китае, 37-летняя телезвезда отчиталась перед подписчиками: “Я на месте”. Правда, Ольга Бузова, посылая привет поклонникам, не стала раскрывать подробности своего визита. Судя по всему, поп-дива улетела в Поднебесную не только ради отдыха, но и, как говорится, по делам.

А не общие ли дела у Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова? Ответ на этот вопрос мы, вне всяких сомнений, получим в ближайшее время. Пока же поклонники почти уверены в том, что поп-король и принцесса российского шоу-бизнеса оказались в дружественной стране в одно и то же время неспроста.

К слову, Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова уже давно называют самопровозглашенными монархами российского шоу-бизнеса. Но почему? Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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