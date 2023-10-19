 

Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста

19.10.2023, 17:40, Разное
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Прилучный и Муцениеце развелись еще три года назад, однако до сих пор не могут разойтись по-хорошему: их имена то и дело всплывают в прессе. На сей раз стало известно об особо важной стороне длительного конфликта звездной пары. Из-за судебного иска актрисы Павел Прилучный, ныне нежащийся на солнечных пляжах Дубая, может принудительно вернуться на Родину.

Как оказалось, Агата Муцениеце требует, чтобы Павел Прилучный отдавал 30% заработка на алименты сыну и дочери. Удивительно, что полагающиеся по закону деньги со знаменитого актера приходится получать судом. Бывшая жена артиста, вполне вероятно, прибегла к услугам юриста, который разложил по полочкам все ее права.

Сегодня Павел Прилучный счастлив в новой семье с Зепюр Брутян, и это прекрасно. Сейчас он вместе с любимой супругой отдыхает за границей. Однако, как рассказал Пятому каналу семейный юрист Антон Сорвачев, для актера это может быть чревато очень суровыми последствиями. И то, что он находится за пределами России, его не спасет: в данном случае пострадавшую бывшую семью защищает международное право.

Юрист в беседе с изданием напоминает, что если человек не платит алименты, то вначале у него отбираются водительские права, затем человек становится невыездным, открывается административное дело, в случае дальнейших просрочек плавно перерастающее в уголовное, грозящее наказанием вплоть до лишения свободы. Скрыться в другой стране от российского правосудия ему тоже не удастся. Если Павел Прилучный будет уклоняться от алиментов, им займутся правоохранительные органы страны, где он находится — и при необходимости доставят по месту регистрации.


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