Из-за нехватки учителей физику, математику, химию и «Разговоры о важном» объединят в один предмет

Министр просвещения России Сергей Кравцов в пресс-центре ТАСС представил программу масштабной реформы среднего образования.

С 2024 года ряд предметов из обязательной школьной программы будут объединены – математика, физика, химия и «Разговоры о важном» станут одним уроком. Учащиеся продолжат получать базовые знания о точных науках в перерывах между изучением актуальной геополитической ситуации и исторических уроков.

– Доставшаяся нам в наследство от СССР система устарела и больше не отвечает требованиям времени. Именно поэтому в школах такая нехватка учителей математики и физики – молодые специалисты понимают, что им просто нечего дать детям, – пояснил министр.

Реформа среднего общего образования позволит сократить срок обучения в школе до 6 классов. Подростки смогут поступать в высшие учебные заведения уже в 15 лет и к совершеннолетию уже будут работать как квалифицированные подсобные специалисты.

—