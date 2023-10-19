Запад обеспокоен сближением России и Китая на основе недоверия к США

Укрепление союза РФ и Китая благодаря общему недоверию к Вашингтону может оказать серьёзное влияние на мировой порядок, предупреждает Bloomberg. Начало спецоперации на Украине способствовало расширению взаимовыгодного дипломатического и экономического партнёрства между двумя странами, которое беспокоит западные страны.



AP

Благодаря украинской спецоперации РФ и Китай сблизились сильнее — их своеобразный альянс может иметь далекоидущие последствия для мира в целом и США в частности, рассказывает Bloomberg. Сильнейшей объединяющей силой для Владимира Путина и Си Цзиньпина становится их общее недоверие по отношению к Вашингтону.

После начала СВО Запад начал пакет за пакетом вводить антироссийские санкции, и Пекин превратился в важнейшего дипломатического и экономического партнёра России, пишет издание. Благодаря ему Кремль сопротивляется вынужденной изоляции, что хорошо иллюстрирует поездка Путина на форум «Один пояс — один путь».

Кроме того, объём торговли между двумя странами резко увеличился и в прошлом году составил $190 млрд, отмечает газета. Китай стал крупнейшим торговым партнёром России, на которого в прошлом году пришлось до 20% всего импорта. Китай заменяет ушедшие западные компании, поставляя электронику, автомобили и одежду, а РФ в ответ продаёт природные ресурсы, прежде всего нефть.

Такое сотрудничество также помогает Си Цзиньпину в достижении долгосрочной цели по укреплению юаня на мировом рынке и подрыву гегемонии доллара. Украинский конфликт сделал больше для прогресса по этому направлению, чем десятилетия усилий со стороны китайского правительства, предполагает американская газета. В прошлом году экспорт в Россию, оплаченный в юанях, вырос в 32 раза, а за первые восемь месяцев 2023 года его объём вырос на 62%.

Несмотря на ограничения в поддержке со стороны Пекина, в настоящее время отношения между двумя странами становятся всё более симбиотическими, считает издание. Китай пытается балансировать между экономической выгодой, которую получает благодаря крепким связям с Россией, и образом нейтрального посредника, который придерживается ответственной политики на международной сцене. Для США и Запада в целом союз РФ и Китая представляет собой довольно серьёзного противника в гонке за переустройство мирового порядка, подчёркивает Bloomberg.

—