Скандалы: Переиздание

Будущее «Эксперта» напишет новая команда без старых долгов

Перезапуск одного из старейших российских деловых изданий стал громким событием на медиарынке. Этому предшествовали сложная история с запуском издателями «Эксперта» своего телевидения и проблемы с поддержанием финансовой стабильности. Прямо сейчас — о вопросах к контенту, необходимости новых вложений, позиции авторов издания и о том, что ждёт «Эксперт» в будущем?

В субботу практически одновременно появилась информация о масштабном перезапуске делового издания «Эксперт» и претензии прежнего руководства журнала в адрес Роскомнадзора. Читателей перенаправили на «новый сайт», на котором подняли архив материалов издания. На основном сайте сейчас идут работы.

Рамки закона

В понедельник Роскомнадзор подтвердил законность действий по отзыву и передаче лицензии. Как нам рассказали юристы, получается, дело в законе «О банкротстве», обязавшего владельца лицензии избавиться от неё. Тезис о плачевном состоянии «Эксперта» подтвердила новая редакция. Долгое время проект находился в сложном финансовом положении, и, поскольку учредитель задолжал более 800 млн руб. кредиторам, была запущена процедура банкротства. Чтобы спасти издание, было принято решение о его финансовом оздоровлении за счёт серьезной реорганизации. «Реорганизация — единственный возможный шаг для сохранения бренда. Финансовое оздоровление издания пройдёт при поддержке ВЭБ.РФ», — отмечается на сайте издания.

«Состояние потрясений и разборок»

Мы попытались разобраться в ситуации с изданием. Удалось переговорить с несколькими сотрудниками. Коллеги на условиях анонимности дали комментарии.

«“Эксперт” много лет пребывал в состоянии потрясений и разборок — с журналистами из-за невыплаты зарплат и с кредиторами из-за долгов и тяжб», — комментирует ситуацию экс-сотрудник редакции. Сохранять лицо при задержке зарплат и платежей контрагентам было сложно.

В подтверждение накопившихся сложностей можно привести примеры из судебных тяжб, которые мы нашли в базе. В Арбитраже решался вопрос с задолженностью за аренду помещения, в котором размещалась редакция. Размер просрочки — 647 тыс. руб. Сумма не астрономическая для федерального издания с многомиллионным оборотом, но и её судьбу сторонам пришлось решать в суде.

К финансовой отчётности «Эксперта» тоже могли быть вопросы. Для начала стоит сказать, что было несколько компаний: АНО «Творческий коллектив Эксперт», занимавшаяся подготовкой материалов, ООО «Издательство “Эксперт”», выпускавшее печатный журнал, и ООО «ПГ Медиа Ритейл», отвечавшее за логистику. Хотя далеко не все задачи могли быть чётко распределены.

Итак, из трёх компаний группы только «Творческий коллектив Эксперт» показал положительный финансовый результат за 2022 год — прибыль в 2,5 млн руб. при выручке в 149 млн, хотя и кредитов было взято на 47 млн руб. Остальные компании показали убыток: «Издательство “Эксперт”» — минус 9,8 млн руб. (выручка — 62 млн руб., кредиторская задолженность — 23 млн), «ПГ Медиа Ритейл» — минус 2,3 млн руб. (выручка — 43 млн). При этом даже АНО, несмотря на то, что является «якорной» компанией, фиксировало существенное снижение доходности, — рентабельность продаж за период с 2019-го по 2022 год упала в 16 раз, при этом управленческие расходы выросли почти в 4 раза, а выручка за данный период увеличилась лишь в полтора раза.

Как мы писали выше, судя по всему, далеко не до всех сотрудников этих компаний доходили полагающиеся им выплаты. Задолженность перед ними, согласно предоставленным документам, была равна 10 окладам. И похоже, это далеко не рекорд — долги могли достигать оплаты труда за полтора года. Комментарии представителей старой редакции в стиле: «Иногда в течение года, например, в летний период бывали некоторые задержки зарплат и выплат контрагентам, которые довольно быстро покрывались в течение месяца, максимум двух-трёх. Мы вполне себе самоокупаемые», — возмущали тех, с кем так быстро не расплачивались. Вероятно, кому-то везло больше, кому-то — меньше.

Как будут обстоять дела в новом «Эксперте»? Новый издатель сообщает, что присоединиться к большому проекту по перезапуску издания при желании могут и сотрудники «старой» команды. В ответ на замечание, что кого-то могли не позвать, нам предоставили скрин общей рассылки. Предложение о переходе было озвучено также на встрече с редакцией. То, что на неё оказались приглашены не все, считают решением прежнего руководства. Часть сотрудников вообще случайно узнала о дискуссии, проходя по коридору в офисе на ул. Правды.

Новая команда при этом считает свои действия лишь стремлением идти навстречу коллективу «Эксперта». Письма с предложением о переходе в новую структуру были разосланы всем сотрудникам редакции ещё в сентябре, и это предложение по-прежнему в силе. Несколько человек уже оформили свой переход в новую структуру. Остальные пока решают, где продолжат работать. «Старая» редакция продолжит временно работать под другим названием, пока хватит ресурсов.

История больших амбиций и долгов

Появившийся в 1995 году «Эксперт» поначалу был довольно успешным проектом, в том числе с финансовой точки зрения, сумевшим быстро набрать свою аудиторию. Однако после неудачной попытки телевизионной экспансии начались сложности. Уже через месяц после запуска «Эксперт-ТВ» средств на его дальнейшее финансирование стало не хватать. После многочисленных попыток исправить финансовую ситуацию в 2013 году телеканал пришлось закрыть, поскольку его долги грозили банкротством всему холдингу. Именно тогда на помощь — по решению, кстати, государства — и пришёл ВЭБ.РФ (в то время Внешэкономбанк), открыв кредитную линию издательству.

Позже ВЭБ увеличил кредит «Эксперту» со 100 млн до 550 млн руб. За всё это время медиахолдинг, как следует из заявлений ВЭБ.РФ, которые никто не оспаривает, не обслуживал кредит и не платил по нему проценты. После нескольких реструктуризаций долга госкорпорация была вынуждена обратиться в суд. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”» банкротом, постановив открыть в отношении него конкурсное производство.

Шанс на спасение

Вместо закрытия убыточного предприятия было принято решение о его финансовом оздоровлении и перезапуске под старым и хорошо известным брендом. Госкорпорация ВЭБ.РФ выступила партнёром этой масштабной реорганизации. Видимо, прежняя команда управленцев не согласилась с предлагаемой им схемой реорганизации, вследствие чего и произошли события последних дней с отзывом лицензии. Действие предыдущих лицензий, оформленных на ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”», было прекращено, а новый издатель журнала и сайта — ООО «Эксперт.Медиа» — зарегистрировал соответствующие лицензии в Роскомнадзоре.

«Учредитель СМИ, которому принадлежало семейство журналов “Эксперт”, уже несколько лет проходит процедуру банкротства, в рамках которой конкурсный управляющий, назначенный судом, на законном основании подал заявление о прекращении деятельности изданий. После этого новое юридическое лицо обратилось в Роскомнадзор для регистрации этих СМИ. Представленные в надзорное ведомство комплекты документов в полной мере соответствовали действующему закону “О СМИ”, что позволило совершить необходимые регистрационные действия», — сообщили в Роскомнадзоре.

Тем не менее, ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”», похоже, видит перспективу решения вопросов с Роскомнадзором только в суде. При этом в версию о том, что всё произошедшее стало для бывшего руководства издания сюрпризом, верится с трудом. За выходные архив «Эксперта» перезалили на новый сайт со странным названием Monocle. Очевидно, что такая операция требует и денег, и времени. Получается, прорабатывались пути отступления?

Принт раздора

К сожалению, в сложной ситуации остаются подписчики на печатную версию в случае приостановления её выхода (деньги за подписку шли в ЗАО). При этом продолжение выхода печатной версии без лицензии ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”» станет нарушением законодательства.

Новый «Эксперт» хотят скроить на современный лад — активно работающим на электронных площадках и в соцсетях. При этом некоторое время перестанет выходить печатная версия журнала, а сайт продолжит работать в режиме новостной ленты. Предполагается, что к концу года обновлённый журнал возобновит выпуск. Бренд и профиль издания при этом сохранятся.

«Надеюсь, что антикризисной команде удастся возродить легендарный журнальный бренд. Сосредоточенность на новостном контенте, как показывает мировой опыт, даёт возможность наработать уникальную экспертизу, что, в свою очередь, вернёт редакции журнала компетенции мощного аналитического центра», — отметил руководитель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Молодцов.

Возникает вопрос, почему именно сейчас произошёл конфликт? Наши источники на медиарынке называют разные версии произошедшего. Согласно одной из них, вся публичная перепалка — просто манёвр, отвлекающий от финансовых проблем издательского дома и издателей. Ещё одна версия заключается в том, что в преддверии нового электорального цикла необходимо было перезапустить медиа. У него есть потенциал для работы с определённой аудиторией, но прежняя команда рулевых не могла обеспечить нужный контент — ни по форме, ни по содержанию.

Как бы то ни было, «Наша версия» надеется, что реорганизация действительно поможет «Эксперту» избавиться от груза прошлых проблем и стать современным, интересным СМИ, о котором говорят и читают не только некрологи.

Валерий Уров

Оригинал материала: “Наша Версия”