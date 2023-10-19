 

Ученые ЮУрГУ разрабатывают отечественные поршни для кораблей и локомотивов

19.10.2023, 16:57, Разное
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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) активно занимаются разработкой и созданием отечественного поршня, который будет применяться в кораблях и локомотивах. Этот проект представляет собой инновационное решение, которое может значительно улучшить эффективность работы транспортных средств, а также снизить их эксплуатационные расходы.

Исследовательская группа, состоящая из опытных специалистов в области инженерии и промышленных технологий, проводит серию экспериментов и тестов, чтобы создать поршень, который будет отвечать высоким требованиям современных транспортных систем. Они стремятся к разработке конструкции, которая обеспечит стабильную и эффективную работу двигателей.

Одной из основных целей проекта является снижение вредных выбросов и улучшение экологической чистоты транспорта. Пользоваться отечественным поршнем позволит сократить использование импортных комплектующих, что в свою очередь снизит зависимость от иностранных поставщиков и поможет привлечь инвестиции в развитие отечественной промышленности.


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