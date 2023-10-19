 

Собянин: В Москве подготовили большую программу для горожан старшего поколения

19.10.2023, 16:31, Новости дня
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В новом осенне-зимнем сезоне в столице подготовили образовательную программу для участников клубов “Московское долголетие”. О программе мероприятий в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

Партнерами “Московского долголетия” стали 24 ведущих вуза: МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский политех и другие. Открыты группы по психологии, ИТ, истории, иностранным языкам, философии, ландшафтному дизайну и другим дисциплинам, отметил Собянин.

На базе Московского городского педагогического университета открыт “Серебряный университет”, где участники смогут бесплатно пройти профессиональную переподготовку и получить новую профессию. Занятия проходят по четырем направлениям: “Экскурсоведение”, “Педагог дополнительного образования”, “Домашнее обучение и воспитание” и “Основы тьюторской деятельности”.

“Расширили программу для тех, кто интересуется историей. В проекте открыто свыше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению”, – сообщил Собянин.

Для желающих активно провести время доступно около пяти тысяч групп по различным видам спорта и 100 групп в поликлиниках по специальной программе “Тренировки долголетия”. Зимой в парках начнутся занятия по катанию на лыжах и коньках.

В прошлом году центры московского долголетия посетили более миллиона раз. Это рекордный показатель за всю историю проекта.

Собянин ранее принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам в 2024 году.


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