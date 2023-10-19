Мнение: О лоханувшемся Китае… Последнее предупреждение?



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Как бы ни выискивали бойцы инфовойн «чёрную кошку», якобы пробежавшую между китайским пандой и русским медведем, на деле всё иначе. #Китай и #Россия сблизились ещё больше на форуме «Пояс и путь» в Пекине. Не только вербально, финансово — тоже. А язык денег — самый понятный и надёжный.

При этом на крупные уступки Москве пошёл Пекин. Вот и верь после такого, что китайцы — жёсткие переговорщики, которые не упустят ни единой возможности использовать к своей выгоде нынешнее сложное положение РФ.

Как сообщается, Россия и Китай подписали крупнейший в истории двусторонних торговых отношений контракт на поставку зерновых. Об этом заявил лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян на полях делового форума в Пекине, прошедшего накануне встречи лидеров. «Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долл.) на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых», – поделился он. И добавил: «Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем [на мировом рынке] выпавшие объёмы украинского экспорта за счёт [продукции растениеводства из] Сибири и Дальнего Востока».

Здесь всё прекрасно, особенно #цены. Ведь продажа 70 млн тонн за 2,5 трлн руб. означает, что каждая тонна обходится покупателю в 35,6 тыс. руб. или в 368 долл. по текущим курсам. А пшеница на мировом рынке стоит сейчас в зависимости от региона и условий поставки 220-280 долл. за тонну. То есть, раза в полтора дешевле.

На первый взгляд, китайские партнёры «лоханулись». Но есть нюанс…

При каких условиях покупатель будет заключать долгосрочный контракт по ценам, сильно выше рыночных, а?

Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, учитывая, что базовые цены заявлены в рублях, то…

Может в этом и состоит последнее китайское предупреждение всем россиянам?

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