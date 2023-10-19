Скандалы: Суд в Великобритании предложил Фридману пересесть на автобус

Российский миллиардер, покинувший Лондон в этом месяце после жалоб на невозможность жить в Великобритании в условиях санкций, до сих пор борется с властями в суде

Адвокаты попавшего под санкции бизнесмена заявили, что правительственные чиновники отказали в выделении дополнительных средств для оплаты содержания его особняка в Лондоне. Отказано и в расходах на штатного водителя, теперь Фридману придется полагаться на общественный транспорт.

Михаил Фридман переехал в Израиль в начале октября, незадолго до нападения боевиков ХАМАС на страну, а затем был вынужден переместиться в Москву. Его адвокаты заявили во вторник, что он действительно намерен вернуться в Великобританию.

Миллиардер, имеющий израильское и российское гражданство, является основателем и основным акционером «Альфа-групп», в которую входит крупнейший частный банк России. Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против Фридмана и его партнеров вскоре после начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года. США ввели против него санкции в августе, когда он жил в Лондоне.

Миллиардер уже успешно участвовал в ряде юридических стычек с Великобританией: полиция прекратила расследование предполагаемого уклонения от санкций после громкого рейда в его особняк. Чиновники также изменили его санкционный статус, больше не называя его «прокремлевским олигархом». Теперь санкции наложены на основании его предыдущих должностей в Альфа-Банке.

Судебные слушания призваны оспорить решение чиновников казначейства Великобритании отказать в выдаче лицензий на ежемесячную плату для управления имуществом в размере 30 000 фунтов стерлингов (36 473 доллара США), а также оплату внутренних телефонных линий, аудио- и телевизионного оборудования и расходов на персонал. Согласно судебному документу, представленному на слушания во вторник, в сентябре с миллиардером произошел «инцидент связанный с безопасностью». Более подробной информации не было.

Адвокат Фридмана Рэйчел Барнс заявила, что меры по замораживанию активов «налагают драконовский режим финансовых запретов и ограничений».

Великобритания, в свою очередь, сообщила, что отказалась платить штатному водителю «на том основании, что ответчик может передвигаться на общественном транспорте», утверждает Барнс.

Великобритания уже разрешила выплаты в размере около 1 миллиона фунтов стерлингов для покрытия «основных потребностей» Фридмана, напомнил Малкольм Бердлинг, адвокат правительства. Он заявил, что Управление по осуществлению финансовых санкций отклонило дальнейшие выплаты сотрудникам, «которые позволили бы г-ну Фридману вести образ жизни, который он вел до наложения санкций». Любые гонорары за управление имуществом бизнесмена фактически подразумевали бы выплату помощнице Фридмана Нигине Заировой, которая сама попала под санкции.

Великобритания также отказала в финансировании аудио и телеоборудования, поскольку Фридман не предоставил достаточной информации о том, какие расходы будут тратиться на развлечения, а какие на безопасность.

Напомним, бизнесмен переехал в Лондон в 2013 году после того, как он и его партнеры продали свою долю в ТНК-BP российскому государственному нефтяному гиганту «Роснефть», выручив при этом 14 миллиардов долларов.

Перевод Станислава Прыгунова, специально для «БВ»

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”