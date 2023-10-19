 

«Здоровый сон и стакан морковного сока после каждой замены крови» – Генри Киссинджер раскрыл секрет своего долголетия

19.10.2023, 15:33, Разное
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Американский дипломат Генри Киссинджер раскрыл, как в возрасте 100 лет он сохраняет бодрость духа, занимается спортом, водит частный самолёт и пишет книги.

Причиной всему – здоровый и спортивный образ жизни, которым он увлёкся ещё в 82-летнем возрасте. По словам Киссинджера, у него нет никаких причин «ощущать себя развалиной», поскольку он выполняет ряд простых правил.

– Загибайте пальцы, друзья. Здоровый сон, не менее 8-10 часов каждый день. Зарядка для ума – не менее десятка новых книг в месяц, хотя я, наверное, прочитал уже все существовавшие, – сказал он. – И конечно же, стакан морковного сока. Я пью его после каждой замены крови и после пятничных круговых трансплантаций (в оригинале: all-round transplantation). Если говорить проще, 3-4 раза в неделю.

В интервью дипломат также заметил, что большинству его «человеческих приятелей» следует задуматься в первую очередь не о сохранности тела, а о смыслах, ради которых эта оболочка существует, и о функциях, которые она выполняет. Капитализм, по его словам, не даёт смыслов, а даёт «идеальную систему бесконечного перемалывания массы биологической массы второго порядка и ниже», поэтому поиски должны быть широкими и тщательными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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