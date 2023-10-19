Снижение калорий – ключ к укреплению мышц и омоложению

Многие стремятся к похудению, но не всегда мотивация и время на физические тренировки под рукой. Интересное исследование подсказывает, что даже небольшое снижение потребления калорий может привести к желаемым результатам: укреплению мышц и омоложению.

Регулярная физическая активность способствует поддержанию мышечной структуры и здоровью. Это факт, подтвержденный исследованием, даже несмотря на нежелание некоторых избегать физических нагрузок.

Исследователи рассмотрели последствия снижения ежедневного калорийного потребления на 25% в течение двух лет, при этом участники сохраняли нормальное питание. Участвовали 90 здоровых участников в среднем возрасте 38 лет, из которых 57 уменьшили калорийный прием, а 33 составили контрольную группу. Фактически, они не смогли соблюсти 25% снижение и в конечном итоге сократили его до 12%.

Сокращение потребления калорий улучшило клеточное обновление, биосинтез РНК и белков, а также функцию митохондрий – источника энергии. Это также способствовало оптимизации биогенеза и активации процессов обновления клеток.

Исследуемые потеряли около 10% своего веса в первый год и не дальше. Помимо уменьшения жировой массы, наблюдалось уменьшение мышечной массы без изменения мышечной силы. Это доказывает, что снижение калорий положительно влияет на состояние мышц, уменьшает хроническое воспаление и снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и артериального давления, не ухудшая качество жизни.

Исследование подтверждает, что даже умеренное снижение калорий может принести ощутимые пользы для здоровья, мускулатуры и общего самочувствия.