 

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным

19.10.2023, 15:20, Новости дня
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19 октября в российской столице стоит ожидать первый снег с дождем. А в ночь на пятницу в городе похолодает до -2 градусов.

По словам синоптика прогностического центра “Метео” Александра Ильина, на выходные придется резкое похолодание. Столбики термометров покажут -6 градусов, передает RT. Такие погодные условия продолжатся вплоть до понедельника, 23 октября, подытожил эксперт.


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