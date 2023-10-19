 

Умерла звезда культовых программ “Каламбур” и “Маски-шоу” Сергей Гладков

19.10.2023, 14:10, Новости дня
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Российское сообщество потрясено известием о трагедии. Появилась информация о том, что ушел из жизни актер Сергей Гладков. Артист известен массовой аудитории ролью в культовых юмористических программах “Каламбур” и “Маски-шоу”.

Сообщение о смерти Гладкова появилось в соцсетях, передает RT. Артисту было 60 лет. Стоит отметить, что он также был одним из создателей и сценаристов “Каламбура”.


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