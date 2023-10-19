 

Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину?

19.10.2023, 14:10, Разное
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Популярный модельер получил любовь и признание народа после того, как одним из первых стал выпускать в России необычные вечерние наряды. Он начал развивать свой бренд одежды за рубежом, а чуть позднее многие российские знаменитости начали заказывать у кутюрье себе вещи. Так и пришла слава к Валентину Юдашкину.

Как известно, долгое время популярный дизайнер боролся со страшные заболеванием. В 2016 году артисту диагностировали рак почки. На протяжении семи лет Валентин Юдашкин проходил лечение в одной из клиник в Москве. Всем казалось, что ему становилось лучше. Однако весной стало известно о том, что мужчина скончался.

Новость о смерти популярного кутюрье ошарашила не только поклонников, но близкое окружение звезды. Как известно, многие до сих пор не могут свыкнуться с тем, что артиста больше нет. В недавнем интервью Галина Юдашкина рассказала, почему иностранцы отказали в лечении Валентина Юдашкина.

По словам дочери, в зарубежных клиниках не рискуют браться за заболевания на последних стадиях. Семья узнала о том, что модельер страдает от серьезного заболевания на четвертой стадии рака. Тогда метастазы уже распространились по всему телу, и медики приняли решение отказать Валентину Юдашкину в лечение.

Ранее “Дни.ру” писали, что изменившаяся вдова Валентина Юдашкина вышла на связь после долгого молчания.


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