 

Педофил Скотт Риттер – США годами потворствуют военным преступлениям Израиля

19.10.2023, 14:00, Новости дня
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В том, что израильские военные разбомбили больницу в секторе Газа, нет ничего необычного, поскольку подобная тактика соответствует доктрине ЦАХАЛ, которая подразумевает насилие в отношении не только боевиков, но и мирных жителей. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. При этом, по его словам, Вашингтон демонстрирует двойные стандарты и не спешит останавливать Тель-Авив, армия которого фактически совершает военные преступления с помощью американского оружия.

До нашего эфира подтвердились сообщения о том, что израильтяне разбомбили главную больницу в секторе Газа и убили 500 человек. Как израильтяне могут это оправдать?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Что ж, в этом нет ничего нового. Израиль проводит политику, которая действует с 2006 года. До этого она была неофициальной, но после войны 2006 года с «Хезболлой», в результате которой израильские военные потерпели поражение, Израиль пришёл к политике, основанной на принципе сдерживания.

Она называется политикой «Покоса травы». То есть Израиль отвечает непропорциональным насилием в отношении не только боевиков, но и гражданского населения. Вся идея сводится к тому, чтобы сломить поддержку боевиков со стороны гражданского населения. Поэтому они нападут на них и нанесут огромные потери.

Это военное преступление. Это буквальное военное преступление. И в США об этом знали. Мир знал об этом. Израиль опубликовал свою доктрину. Они хвастались ею, но нам просто не хочется об этом думать. То, что произошло в секторе Газа, и то, что происходит сейчас, является частью политики «Покоса травы». А «Покос травы» буквально подразумевает убийство детей, их выбраковку, уничтожение, поэтому они…

Речь идёт о военных преступлениях, совершённых с использованием американской военной техники и боеприпасов?

СКОТТ РИТТЕР: Совершенно верно. И опять же, при обычных обстоятельствах, если бы какая-то страна использовала так американскую технику, то мы наложили бы на них эмбарго. Мы ввели бы против них санкции. Мы сказали бы им: «Вы не можете этого сделать». Но речь об Израиле, поэтому мы ничего не видим и ничего не слышим.

Мы знаем, что делает Израиль. Мы поддерживаем то, что делает Израиль, поэтому любые разговоры в США о сострадании палестинскому населению являются стопроцентной ложью. Мы никогда не симпатизировали палестинцам. Мы всегда придерживались точки зрения и стратегических целей Израиля, даже если они включают в себя политику «Покоса травы».

Послушайте, Израиль публиковал эту доктрину. Поищите её в интернете, документы там выложены. Я её не выдумал. И когда вы её прочтёте, то зададитесь вопросом: как такое могло случиться? Потому что мы закрывали глаза на преступления, совершаемые Израилем против палестинцев на протяжении более 70 лет.

Дата публикации 18 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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