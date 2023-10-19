Мнение: Как средний работник может нормально заработать в России?

Выношу важный вопрос из комментариев. Вот представьте — живёт в региональном городе обычный человек, без каких-то особенных способностей или талантов. Немного туповат, учиться новому теоретически готов, но это если уж совсем припрёт. Довольно ленив, без начальника за спиной работать будет навряд ли. Неаккуратен, может что-нибудь по небрежности испортить. Часто опаздывает. Прогулять может, но нечасто, пару раз в год. С социализацией плохо — неопрятен, бывает груб и неуклюж, часто отпускает скабрезные шутки невпопад. Любит заложить на воротник. Не запойный, но с лёгким перегаром на работу прийти может.

Так вот, вопрос. Как такому человеку зарабатывать в России нормальные деньги, хотя бы две средних зарплаты по региону? Сектор ААА — армия, авиация, айти — не предлагайте, это сразу нет. В армию не хочет, для айти мозгов не хватает, про авиацию даже думать смешно. Вахта тоже неинтересна — во-первых, там кинуть могут, а во-вторых, хочется всё же в человеческих условиях работать, поближе к дому. Ползать в минус пятьдесят пять с горелкой под газовой трубой… нет, это совсем не вариант.

Всякий криминал тоже не рассматриваем. Работу на две ставки — тоже нет. В идеале, чтобы была какая-нибудь простая работа, что-то типа менять лампочки или фасовать товары по коробкам, но без потогонного конвейера, чтобы не на ватных ногах вечером домой ползти. И, понятно, чтобы оплачивалась хорошо, а не так, как обычно простые работы у нас оплачиваются.