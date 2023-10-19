 

Рупор кремлевской пропаганды: Ушел “Солдатик”

19.10.2023, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Умер актер Сергей Гладков. Он же "Солдатик", он же "Мисс Бурпул", "он же диспетчер из Крутого пике", он же герой второго рейха Дранкель" и т.д.
Две аватарки с его участием использую уже более 10 лет. Да и мемы с его участием выходят до сих пор.
Мир праху.

PS. Также позавчера умер бывший актер КВН Сергей Сивохо, которого Зеленский вытащил в 2019 "устраивать перемирие на Донбассе". После его отлупили нацики и он практически пропал из виду.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / В Вене поставили оперу о том, как Пушкин отравил Гоголя

19.10 / Мнение: Куда подевались иностранные журналисты?

19.10 / Терапевт Усов назвал причины головной боли утром

19.10 / Минимальный депозит для малоимущих граждан могут увеличить до 100 тысяч рублей

19.10 / Светлейший князь Соловьёв возглавил фракцию Союза русского народа в Боярской думе

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Иранская ракетная номенклатура

19.10 / «Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой говорят об её устойчивости ко всем штаммам Covid 2023

19.10 / Дерматолог Константиновская опровергла связь между употреблением молока и акне

19.10 / Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба “антивоенного активиста”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика