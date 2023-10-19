Рупор кремлевской пропаганды: Ушел “Солдатик”

Умер актер Сергей Гладков. Он же "Солдатик", он же "Мисс Бурпул", "он же диспетчер из Крутого пике", он же герой второго рейха Дранкель" и т.д.

Две аватарки с его участием использую уже более 10 лет. Да и мемы с его участием выходят до сих пор.

Мир праху.

PS. Также позавчера умер бывший актер КВН Сергей Сивохо, которого Зеленский вытащил в 2019 "устраивать перемирие на Донбассе". После его отлупили нацики и он практически пропал из виду.

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