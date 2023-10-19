 

В Вене поставили оперу о том, как Пушкин отравил Гоголя

19.10.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сцене Венского оперного театра состоялся премьерный показ оперы австрийского композитора Генриха Кляузе «Русское убийство», написанной им в 2022 году. 

В основу сюжета легли события, вероятность которых оценивается как крайне низкая. Речь идёт о тяжёлых взаимоотношениях двух классиков русской литературы – Александра Пушкина и Николая Гоголя. По мнению автора, более молодой Пушкин завидовал литературному таланту своего старшего товарища, а также его возможности «свободно посещать просвещённую Европу». 

«В то время как Гоголь шнырял по европейским столицам за казённые деньги, Пушкин сидел в унылом Подмосковье, ссылался на Кавказ, а потом и вовсе в Молдавию», – рассказал Кляузе. 

В те редкие моменты, когда двум писателям удавалось встретиться, Пушкин делал вид, что обожает творчество более талантливого коллеги, но на самом деле завидовал ему, утверждает композитор.

«Однажды Пушкин стащил у своего приятеля несколько страниц «Мёртвых душ» и понял, что это самое гениальное в истории произведение на русском языке и именно Гоголя будут чтить будущие поколения. Он не выдержал и подмешивал Николаю в чай и коньяк разные токсины. Потом Гоголь сошёл с ума, сжёг второй том романа и умер», – утверждает Кляузе.

Все роли в постановке исполнили артисты-носители русского языка: украинцы, литовцы и грузины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Мнение: Куда подевались иностранные журналисты?

19.10 / Терапевт Усов назвал причины головной боли утром

19.10 / Минимальный депозит для малоимущих граждан могут увеличить до 100 тысяч рублей

19.10 / Светлейший князь Соловьёв возглавил фракцию Союза русского народа в Боярской думе

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Иранская ракетная номенклатура

19.10 / «Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой говорят об её устойчивости ко всем штаммам Covid 2023

19.10 / Дерматолог Константиновская опровергла связь между употреблением молока и акне

19.10 / Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба “антивоенного активиста”

19.10 / Россия стала главным поставщиком нефти и газа в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика