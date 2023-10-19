В Вене поставили оперу о том, как Пушкин отравил Гоголя

На сцене Венского оперного театра состоялся премьерный показ оперы австрийского композитора Генриха Кляузе «Русское убийство», написанной им в 2022 году.

В основу сюжета легли события, вероятность которых оценивается как крайне низкая. Речь идёт о тяжёлых взаимоотношениях двух классиков русской литературы – Александра Пушкина и Николая Гоголя. По мнению автора, более молодой Пушкин завидовал литературному таланту своего старшего товарища, а также его возможности «свободно посещать просвещённую Европу».

«В то время как Гоголь шнырял по европейским столицам за казённые деньги, Пушкин сидел в унылом Подмосковье, ссылался на Кавказ, а потом и вовсе в Молдавию», – рассказал Кляузе.

В те редкие моменты, когда двум писателям удавалось встретиться, Пушкин делал вид, что обожает творчество более талантливого коллеги, но на самом деле завидовал ему, утверждает композитор.

«Однажды Пушкин стащил у своего приятеля несколько страниц «Мёртвых душ» и понял, что это самое гениальное в истории произведение на русском языке и именно Гоголя будут чтить будущие поколения. Он не выдержал и подмешивал Николаю в чай и коньяк разные токсины. Потом Гоголь сошёл с ума, сжёг второй том романа и умер», – утверждает Кляузе.

Все роли в постановке исполнили артисты-носители русского языка: украинцы, литовцы и грузины.

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