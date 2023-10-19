 

Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания

19.10.2023, 13:00, Новости дня
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Бывшая супруга популярного исполнителя получила признание народа после развода. Девушке удалось добиться любви аудитории благодаря своей открытости и искренности. Айза-Лилуна Ай активно ведет социальные сети и с большим удовольствием общается с подписчиками.

Как известно, популярная артистка открыта перед публикой. Кажется, что нет тем, которые она не поднимает и не обсуждает со своей аудиторией. На днях она пожаловалась на плохое самочувствие.

Дело в том, что сейчас Айза-Лилуна Ай занимается строительством своего дома на Бали. Она поделилась, что сталкивается с многочисленными трудностями в этом вопросе, а также добавляется то, что ее часто одолевают различные болезни из-за слабого иммунитета.

В личной жизни звезды все тоже складывается не очень гладко. После того, как она развелась с Гуфом, Айза пыталась построить отношения с Дмитрием Анохиным. На счету артистки пару неудачных браков и несколько несложившихся романов.

На днях в своем микроблоге Айза поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, девушка отправилась на романтическое свидание, которое закончилось избиением. Как сообщает бывшая жена Гуфа, на нее напала обезьяна мужчины, с которым она встречалась.

Ранее “Дни.ру” писали, что Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале.


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