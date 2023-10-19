Fox News – «мы сделали себя уязвимыми» — экс-помощник директора ФБР заявил о беспрецедентной угрозе для безопасности в США

Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер высказал в эфире Fox News своё мнение в связи с большим количеством предупреждений о росте внутренних угроз в США. По его мнению, американцы сейчас столкнулись с самой большой угрозой для страны с тех времён, когда произошли теракты 11 сентября. Причём власти сами сделали себя уязвимыми, фактически открыв границы для всех желающих, подчеркнул Свекер.

Тем временем директор ФБР Кристофер Рэй заявляет о всплеске предупреждений, касающихся роста внутренних угроз, которые связаны сейчас с войной между Израилем и ХАМАС. А учитывая, что не видно никаких признаков того, что всплеск миграции на границе замедляется, что же можно сказать про усиление мер национальной безопасности?

Сейчас к нам присоединится бывший помощник директора ФБР Крис Свекер. Очевидно, что вся страна теперь обеспокоена этой проблемой. Что нам следует сделать здесь, дома, чтобы защитить себя на фоне растущего числа сообщений об угрозах?

КРИС СВЕКЕР, бывший помощник директора ФБР: Да, Сандра, я полагаю, что мы столкнулись с самой большой угрозой для нашей родины со времён событий, предшествовавших 11 сентября. Мы сделали себя уязвимыми, причём это произошло по вине нас самих. Мы фактически открыли южную границу — и свели на нет все меры безопасности, которые мы принимали после 11 сентября для защиты этой страны, нашей родины.

Итак, мы практически превратили теперь свои пограничные патрули во встречающих тех, кто переходит границу, — они просто приветствуют людей на границе, они никого не проверяют. Как верно подметил предыдущий гость, мы даже понятия не имеем, кто прибывает через эти границы. Мы ловим лишь некоторых людей. Но огромное количество успешно проникает, а мы даже не знаем, кто это и что — кто эти люди и откуда пришли.

Так что мы невероятно уязвимы. Мы знаем, что у нас в Соединённых Штатах есть ячейки «Хезболлы», я знаю это из личного опыта. Есть и другие ячейки — ячейки «Аль-Каиды»*, которые были привезены в нашу страну. И они хотят, чтобы конфликт распространился ещё шире.

Это только первый шаг. Они используют терроризм, чтобы расширяться и проецировать себя дальше. И как я сказал, прямо сейчас это представляет серьёзную угрозу для нашей безопасности здесь, в Соединённых Штатах.

Дата выхода в эфир 17 октября 2023 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

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