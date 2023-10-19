 

Мнение: Куда подевались иностранные журналисты?

19.10.2023, 12:35, Разное
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Во вчерашней информации об ответах Владимира Путина на вопросы сотрудников российских СМИ, выложенной на сайте Кремля, меня вот что удивило.

Почему вопросы задали только россияне? Почему не было иностранных журналистов? Даже китайских… Потому что корпункты иностранных СМИ, аккредитованных в Китае, проигнорировали визит президента России в Пекин? Или кроме россиян к Владимиру Путину никого не подпустили?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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