Терапевт Усов назвал причины головной боли утром

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19.10.2023, 12:00, Разное
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Головная боль утром часто бывает проблемой для многих. В беседе с журналом “Лайф”, терапевт Александр Усов объяснил, что этот дискомфорт может быть вызван различными внутренними и внешними факторами.

Внутренними факторами, способствующими утренней головной боли, являются различные заболевания. Это могут быть сосудистые спазмы, вызванные изменениями артериального или внутричерепного давления. Остеохондроз шейного отдела позвоночника также может сжимать артерии, поставляющие кровь в мозг. Кроме того, утренняя головная боль может быть связана с предыдущими травмами головы или определенным положением головы ночью при гайморите и синусите. Неконтролируемое учащение пробуждений с головной болью также может свидетельствовать о развивающейся опухоли в мозге.

Внешние факторы также могут играть роль. Неподходящая постель, недостаточная вентиляция в спальне, нарушение биоритмов и загрязненный воздух, которым вы дышите в ночное время, все это может влиять на утренние головные боли.

Терапевт Александр Усов подчеркивает, что если у стали частыми случаи пробуждения с головной болью по утрам, это может быть серьезной причиной для обращения к врачу. Быть внимательным к симптомам и внимательно следить за своими ощущениями важно для обеспечения здоровья.


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