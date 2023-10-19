Минимальный депозит для малоимущих граждан могут увеличить до 100 тысяч рублей

Зампредседатель верхней палаты парламента Николай Журавлев подтвердил поддержку идеи об увеличении минимального депозита для малоимущих граждан РФ с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Согласно планам, доходность социальных вкладов будет установлена на 1 процентный пункт выше ключевой ставки, которая на 15 сентября составляет 13%. Предусматривается, что каждый житель сможет открыть только один социальный вклад. Кроме того, переводы для пополнения вклада между банками и внутри одной кредитной организации при небольших суммах будут осуществляться бесплатно.

Николай Журавлев подчеркнул, что увеличение лимита на социальные вклады не означает значительных расходов для банков, но для граждан оно станет дополнительным стимулом для накопления средств. Согласно его заявлению, законопроект может быть принят уже этой осенью.

Законопроект, касающийся вкладов для малоимущих российских граждан, был представлен в Госдуму в мае и находится в стадии подготовки к первому чтению. Согласно этому законопроекту, в РФ вводится новый тип вклада, и только получатели мер социальной поддержки смогут открывать такие вклады. Процентная ставка по таким вкладам будет закреплена на уровне, не ниже ставки Банка России, плюс 1 процентный пункт. С участием рынка оценивается, что это позволит привлечь в банковскую систему до 100 миллиардов рублей.