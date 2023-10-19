 

Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

19.10.2023, 11:50, Новости дня
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Живующие в столице ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь в связи с 82-й годовщиной контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Размер выплаты – 40 тысяч рублей. Средства получат 1,9 тысячи человек. Среди них – инвалиды и участники Великой Отечественной войны и обороны Москвы, участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работавшие в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Мэр Москвы ранее сообщил, что в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета. Столица увеличит пособия и выплаты гражданам старшего поколения, инвалидам и семьям с детьми. Минимальный размер пенсии с городской доплатой повысится до 24,5 тысячи рублей в месяц.

Также Москва продолжит оказывать комплексную поддержку участникам спецоперации и членам их семей.


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