Онлайн-чат стал популярной функцией платформы “Электронный дом”

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19.10.2023, 11:50, Новости дня
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Функция чата представлена на московской платформе “Электронный дом”. Пользователи сервиса общаются только с реальными соседями. Люди со стороны не могут стать участниками переписки.

В чате можно обсудить разные темпы: оценить работу управляющей организации, установку шлагбаума, закрытие мусоропровода и другие вопросы. Таким образом, чат может выступать начальным этапом для формирования повестки общего собрания собственников жилья.

Сервисы “Электронный дом” доступны на сайте ed.mos.ru или в мобильном приложении. Для регистрации нужно иметь логин и пароль от учетной записи на mos.ru.

За три года существования платформы к ней присоединилось 34 тысячи многоквартирных домов. Подано 450 тысяч заявок на устранение неисправностей. В “Электронном доме” состоялось около 10 тысяч общих собраний собственников жилья, проведено более трех тысяч опросов.

Возможности сервиса расширяются. В декабре прошлого года появилась опция гостевого доступа для арендаторов, родственников, гостей или друзей. Предоставить такое право могут только собственники жилья или постонно прописанные в квартире.


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