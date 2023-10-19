Светлейший князь Соловьёв возглавил фракцию Союза русского народа в Боярской думе

В светлый праздник Преставления преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца, состоялось торжественное оглашение манифеста Хозяина Земли Русской Владимира о высочайшей милости – рукоположении глав фракций Боярской думы.

Думным дьяком Союза русского народа Государь милостью своей избрал светлейшего князя Соловьёва, который уже много лет верой и правдой служит Короне Российской и Императору.

«Для меня великая честь, что к манифесту с упоминанием моего имени Хозяин Земли Русской руку приложил. Клянусь, что буду стоять твёрдо на принципах русской соборности и защиты нашего правого дела», – побожилась их Светлость перед всем честным народом.

Бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки горячо приветствовали волю Государя. Порядка 20 минут лучшие люди Державы скандировали «Православие, Самодержавие, Народность», а потом хором исполнили государственный гимн «Боже, Царя храни».

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