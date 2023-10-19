 

Светлейший князь Соловьёв возглавил фракцию Союза русского народа в Боярской думе

19.10.2023, 11:33, Разное
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В светлый праздник Преставления преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца, состоялось торжественное оглашение манифеста Хозяина Земли Русской Владимира о высочайшей милости – рукоположении глав фракций Боярской думы. 

Думным дьяком Союза русского народа Государь милостью своей избрал светлейшего князя Соловьёва, который уже много лет верой и правдой служит Короне Российской и Императору.

«Для меня великая честь, что к манифесту с упоминанием моего имени Хозяин Земли Русской руку приложил. Клянусь, что буду стоять твёрдо на принципах русской соборности и защиты нашего правого дела», – побожилась их Светлость перед всем честным народом. 

Бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки горячо приветствовали волю Государя. Порядка 20 минут лучшие люди Державы скандировали «Православие, Самодержавие, Народность», а потом хором исполнили государственный гимн «Боже, Царя храни».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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