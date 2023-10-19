Рупор кремлевской пропаганды: Иранская ракетная номенклатура

Основные типы иранских ракет, которые Иран может продавать после снятия оружейных санкций ООН.

Разумеется, США и Ко санкции сохранят, но страны не входящие в американскую шайку, вполне могут их закупать, случае если договорится с Тегераном.

Объемы производства ракет в Иране одни из крупнейших в мире.

—