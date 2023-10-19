«Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой говорят об её устойчивости ко всем штаммам Covid 2023

«Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой вывели её в лидеры рынка. Средство помогает медикам в борьбе с различными штаммами коронавирусной инфекции. Новый препарат, разработанный учёными из Санкт-Петербурга, покоряет фамрынок России.

Разработанный петербургскими учеными НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ препарат на основе нуклекапсидного белка «Конвасэл» отлично зарекомендовал себя в профилактике коронавируса. Как пишет «Голос Регионов», медицинское сообщество отмечает эффективность вакцины для борьбы с новыми разновидностями ковида.

В настоящее время вместе с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ не снижается заболеваемость Covid-19. За неделю со 2 по 8 октября только в Москве зарегистрировано 3622 случая, 621 человек госпитализирован. В связи с этим растет число людей, которые желают привиться от опасной инфекции. Но на рынке фармацевтики наблюдается дефицит вакцин. Отчасти это связано с тем, что прививочная кампания от коронавируса в РФ еще не начата. Минздрав только собирает информацию о количестве необходимых в регионах вакцин.

Напомним, в зоне особого риска находятся:

граждане старше 60 лет,

больные хроническими заболеваниями,

беременные женщины,

работники транспорта и торговли,

педагоги.

Еще одной причиной дефицита является то, что обновленная и устойчивая к актуальным штаммам вакцина от ковида «Спутник V» только проходит клинические испытания и появится на рынке не ранее, чем через три месяца. При этом «Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой подтверждают, что она уже более полутора лет успешно борется с возникающими разновидностями коронавируса. Препарат доступен и максимально эффективен. «Конвасэл» – это вакцина, отзывы о которой свидетельствуют, что она успешно применяется в частных клиниках Москвы и других крупных городов.

Минздрав РФ перестал поставлять в регионы страны прививочные препараты от коронавируса еще весной 2023 года. Поэтому сейчас сложно оценить хватит ли запасов вакцин для всех желающих привиться. Но медицинские учреждения вправе самостоятельно приобрести инъекционные препараты. Объем закупок «Конвасэл» за январь-август 2023 года составил 84,3 тыс. упаковок. Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» за тот же период была приобретена в количестве 24,3 тыс. упаковок. «Спутник V» регионы в этом году не покупали – обновленная вакцина еще проходит испытания и ожидать ее можно не ранее, чем через три месяца.

«Конвасэл» – вакцина, отзывы о которой доказывают её эффективность при профилактике различных штаммов ковида. К ним можно отнести следующие: Омикрон, Кракен, Дельта, Пирола, Эрис. В связи с этим ФМБА заявило о готовности нарастить выпуск вакцины «Конвасэл» в три раза. Таким образом планируется решить проблему дефицита прививочных препаратов. К тому же «Конвасэл» – это однофазная вакцина, которая не требует повторного посещения поликлиники и ревакцинации в течение года.