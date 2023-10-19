Дорогой импорт повлиял на инфляцию

Годовая инфляция, по официальным данным, в Ярославской области в сентябре 2023 года составила 5%, в целом по России чуть больше – 6%.

Так выросли цены на продуктовую корзину из более 500 товаров и услуг по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты ярославского отделения Банка России видят одну из основных причин роста цен в ослаблении курса рубля. Так, например, подорожали импортные поставки овощей и фруктов. Повышение цен на зарубежные кормовые добавки и оборудование отразилось на стоимости куриных яиц, мяса птицы и свинины. Вслед за продуктами питания подорожал и общепит. Изменение курсов валют отразилось и на ценах на импортные лекарства и медикаменты.

Рост оптовых цен на нефтепродукты привел к подорожанию бензина на автозаправках. Однако, стоит заметить, что после введенных Правительством РФ специальных мер, розничные цены на топливо в конце сентября начали снижаться.

Автомобили стали дороже по причине высокого спроса, который, как известно, всегда подстегивает цены. Однако в последнее время многие люди пересматривают свои финансовые стратегии, стремясь больше сберегать, нежели тратить. Повышение ключевой ставки сделало рублевые вклады для населения более привлекательными. Таким образом спрос на рынке товаров и услуг становится более адекватным предложению.

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре 2023 года снизился, в частности, на автострахование и услуги телекоммуникации. Причина в том, что в сентябре прошлого года страховые компании и провайдеры подняли цены, чтобы компенсировать затраты на импортное оборудование и запчасти. В этом сентябре ценник на эти услуги на поднимался.

Инфляция в среднем по году складывается около 6-7%. По прогнозам Банка России, инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.