Дорогой импорт повлиял на инфляцию ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Дорогой импорт повлиял на инфляцию

19.10.2023, 11:03, Новости
Теги: , , ,

Годовая инфляция, по официальным данным, в Ярославской области в сентябре 2023 года составила 5%, в целом по России чуть больше – 6%.

Так выросли цены на продуктовую корзину из более 500 товаров и услуг по сравнению с сентябрем прошлого года.

Эксперты ярославского отделения Банка России видят одну из основных причин роста цен в ослаблении курса рубля. Так, например, подорожали импортные поставки овощей и фруктов. Повышение цен на зарубежные кормовые добавки и оборудование отразилось на стоимости куриных яиц, мяса птицы и свинины. Вслед за продуктами питания подорожал и общепит. Изменение курсов валют отразилось и на ценах на импортные лекарства и медикаменты.

Рост оптовых цен на нефтепродукты привел к подорожанию бензина на автозаправках. Однако, стоит заметить, что после введенных Правительством РФ специальных мер, розничные цены на топливо в конце сентября начали снижаться.

Автомобили стали дороже по причине высокого спроса, который, как известно, всегда подстегивает цены. Однако в последнее время многие люди пересматривают свои финансовые стратегии, стремясь больше сберегать, нежели тратить. Повышение ключевой ставки сделало рублевые вклады для населения более привлекательными. Таким образом спрос на рынке товаров и услуг становится более адекватным предложению.

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре 2023 года снизился, в частности, на автострахование и услуги телекоммуникации. Причина в том, что в сентябре прошлого года страховые компании и провайдеры подняли цены, чтобы компенсировать затраты на импортное оборудование и запчасти. В этом сентябре ценник на эти услуги на поднимался.

Инфляция в среднем по году складывается около 6-7%. По прогнозам Банка России, инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Дорожает, но не все

17.10 / Медиарейтинг губернаторов за сентябрь

08.10 / Искусство создания букетов цветов: от классики до современных трендов

05.10 / Заемщик вправе застраховаться в любой компании

28.09 / Шаги к успеху: стратегии продвижения бизнеса

28.09 / Как справиться с конкуренцией в вебкам?

22.09 / Деньги до зарплаты: Как взять срочно и без отказа в Казахстане

19.09 / Курс рубля и дорогое топливо повлияли на рост инфляции

19.09 / Надгробия от Sampo Granit

19.09 / Микрозайм без процентов: особенности льготного кредитования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика