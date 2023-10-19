Дерматолог Константиновская опровергла связь между употреблением молока и акне

Дерматолог Екатерина Константиновская опровергает связь между появлением прыщей и употреблением молока, сахара и других продуктов.

Константиновская отмечает, что действительно, определенные продукты могут ухудшить состояние кожи. В качестве примера она упомянула молоко.

Содержащиеся в молоке сывороточный белок и казеин могут повышать уровень тестостерона, что в свою очередь может увеличить выработку кожного сала. Это может привести к закупорке фолликулов и протоков сальных желез, а затем к воспалению кожи.

Однако важно понимать, что эта проблема может возникнуть только у тех, кто уже имеет предрасположенность к кожным высыпаниям и воспалениям. Поэтому просто отказ от молока или сахара не поможет избавиться от прыщей, поскольку причиной акне изначально являются не продукты. Константиновская подчеркивает, что если людям без угревой сыпи давать молочные или сладкие продукты, их кожа не покроется прыщами.

Вместе с тем, дерматолог подчеркивает, что молочные продукты и сладкое не являются причиной акне, а скорее провоцирующими факторами. Она также отмечает, что соблюдение здорового питания может способствовать продлению молодости и поддержанию хорошего состояния кожи.