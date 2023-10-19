Росгвардия предотвратила пожар

В Рыбинске сотрудники вневедомственной охраны защитили от уничтожения огнем имущество на охраняемом объекте.

В ночное время дежурившему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации на охраняемом объекте. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили сильное задымление внутри складских помещений. Незамедлительно на место происшествия был вызван пожарный расчет. Стражи порядка обеспечили проезд пожарной техники и оцепили территорию.

В результате ночного происшествия никто не пострадал. Благодаря оперативному реагированию и грамотным действиям росгвардейцев удалось предотвратить пожар и избежать серьезного материального ущерба охраняемого объекта.