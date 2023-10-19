Россия стала главным поставщиком нефти и газа в Китай

На российско-китайском энергетическом форуме, глава “Роснефти” Игорь Сечин объявил о новом достижении: РФ в этом году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в прошлом году. Это позволило РФ опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком нефти в Китай за восемь месяцев 2023 года.

Господин Сечин также подчеркнул, что в текущем году РФ поставит Китаю более 30 миллиардов кубических метров газа, установив новый исторический рекорд.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал это тесное сотрудничество в энергетической сфере между Китаем и Россией и подчеркнул, что оно способствует обеспечению энергетической безопасности и устойчивому развитию не только обеих стран, но и всего мира. Он также выразил готовность Пекина работать с Москвой для создания энергетического партнерства высокого уровня.

Ранее было объявлено, что общий товарооборот между Россией и Китаем в результате трех кварталов текущего года увеличился на 29,5%, достигнув $176,4 миллиарда.