 

Россия стала главным поставщиком нефти и газа в Китай

19.10.2023, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На российско-китайском энергетическом форуме, глава “Роснефти” Игорь Сечин объявил о новом достижении: РФ в этом году поставила Китаю более 75 миллионов тонн нефти, что на 25% больше, чем в прошлом году. Это позволило РФ опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком нефти в Китай за восемь месяцев 2023 года.

Господин Сечин также подчеркнул, что в текущем году РФ поставит Китаю более 30 миллиардов кубических метров газа, установив новый исторический рекорд.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал это тесное сотрудничество в энергетической сфере между Китаем и Россией и подчеркнул, что оно способствует обеспечению энергетической безопасности и устойчивому развитию не только обеих стран, но и всего мира. Он также выразил готовность Пекина работать с Москвой для создания энергетического партнерства высокого уровня.

Ранее было объявлено, что общий товарооборот между Россией и Китаем в результате трех кварталов текущего года увеличился на 29,5%, достигнув $176,4 миллиарда.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Завершено комплектование первой казачьей дивизии ХАМАС

19.10 / Онколог Марьенко: Изжога может быть признаком дисплазии пищевода

19.10 / Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе

19.10 / Ученые выяснили, как замедлить процесс старения

19.10 / Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем

19.10 / Мнение: Что вместо смерти

19.10 / Откладывание сигналов будильника повышает когнитивную работоспособность

19.10 / Как правильно выбрать стоматологическую клинику

19.10 / Человечество не может возродиться после ядерного взрыва

19.10 / Противоязвенные препараты могут вызывать деменцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика