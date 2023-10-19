Завершено комплектование первой казачьей дивизии ХАМАС

Атаман всевеликого казачьего войска Палестины Аль-Садам Шкуро провёл торжественную церемонию освящения знамён Первой пластунской дивизии ХАМАС.

В торжественной церемонии приняли участие представители духовенства, чиновники, а также делегации казаков из России, Белоруссии и Эфиопии.

– Уже завтра десять тысяч казаков-пластунов встанут на защиту своей родной земли – сектора Газа. Предками нам завещано крепко стоять на страже нашей веры и Отчизны, теперь настал момент достать наши шашки и зарубить супостата, – обратился к своим подчинённым атаман.

Пресс-секретарь Всероссийского казачьего войска попросил СМИ не проводить параллели между российскими и палестинскими казаками, назвав последних «ряжеными клоунами с лампасами».

– Мы – природные казаки, с родословной и понятной историей. Они – какие-то клоуны с медалями и лампасами, которые банально украли наш славный бренд. Если нужно, мы будем судиться, а пока призываю журналистов не называть этих ряженых казаками, – объявил он.

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