Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди

Алена Кравец

для многих – эталон женственности и красоты. Ее точеная фигура и нежная кожа

кажутся для многих недостижимым идеалом. На самом деле, совершенства звезда

кино и сцены добивалась, в том числе, и при помощи пластического хирурга. О чем

потом пожалела.

“Я в свое

время немного исправила то, что недодала мне природа – увеличила грудь со второго до четвертого размера, – призналась Алена. – Делала это в дорогой

швейцарской клинике, отдала 20 тысяч евро. Но год назад компания –

производитель грудных имплантов, заявила, что они потенциально опасны и могут

вызывать рак. Я тут же проверилась у онколога, сдала кучу анализов. И твердо

решила избавиться от своей упругой троечки – этой мины замедленного действия в

теле. Так хотела себя обезопасить от рака”.

Операция по

удалению имплантов научно называется “аугментационная маммопластика”.

Это довольно болезненная манипуляция, но Алена на нее решилась. “У меня теперь снова второй вместо четвертого размер бюста, – сообщила она. – Пришлось меня все

бюстгальтеры, но спать, заниматься спортом и просто жить стало легче. Да и в интимной

сфере все прекрасно – любимому моя новая аккуратная грудь нравится”.