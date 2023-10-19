Онколог Марьенко: Изжога может быть признаком дисплазии пищевода

Изжога иногда является признаком дисплазии пищевода, предшествующего раковому состоянию, предупреждает врач-онколог Анастасия Марьенко. Хотя изжога часто не представляет серьезной угрозы, регулярные жалобы на нее требуют внимания и консультации у врача.

Периодическое появление изжоги может свидетельствовать о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой кислотный желудочный сок выбрасывается в пищевод, повреждая его слизистую оболочку и вызывая дисплазию – изменения слизистой вследствие повторных повреждений.

Долгосрочное воздействие кислоты на слизистую пищевода приводит к патологическим изменениям в ее клетках, которые называются диспластическими. Дисплазия является предраковым состоянием, подчеркивает доктор Марьенко.

Онколог подчеркивает важность своевременного выявления и лечения дисплазии, чтобы предотвратить развитие рака. Людям, сталкивающимся с регулярной изжогой, следует обратиться к специалистам, так как самолечение может нанести вред. Для предотвращения ГЭРБ следует воздерживаться от курения, ограничивать употребление алкоголя и контролировать потребление жирной, острой и соленой пищи. Также врач советует не ложиться отдыхать сразу после еды.