 

Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе

19.10.2023, 8:05, Разное
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Врач уролог-андролог Артур Богатырев рассказал о влиянии питания на здоровье почек. Специалист посоветовал людям с болезнями почек не употреблять продукты с высоким содержанием оксалатов. Речь идет о шпинате, орехах, чипсах, картофеле фри, свекле, отрубях и шоколаде.

Кроме того, рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием калия, в том числе авокадо, отмечает RT. Желательно не увлекаться напитками с высоким содержанием алкалоидов, среди которых кофе и крепкий чай.

Стоит также отметить, что немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен пришел к выводу, что содержащиеся в молоке частицы могут вызывать рак молочной железы, толстой кишки или простаты, если они инфицировали людей в младенчестве. Также это работает при условии, что ребенок слишком рано отлучался от груди и переводился на прикармливание коровьим молоком, передает Пятый канал.


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