ООН за детоубийц, террористов и мародеров из ХАМАС

В среду утром Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Бразилией резолюцию по Ближнему Востоку. Проект поддержали 12 стран, две, включая Россию воздержались, но США проголосовали против, применив свое право вето.

Бразильский проект резолюции и вето США

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, заявила о том, что предложенный Бразилией проект резолюции не содержит слов о праве Израиля на самооборону и не упоминает убийц детей, захватчиков заложников и мародеров из ХАМАС. Именно поэтому США наложили на него вето.

– Как любая другая страна мира, Израиль обладает неоспоримым правом на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН, – подчеркнула она. – После предыдущих террористических нападений, совершенных такими группами как Аль-Каида и ИГИЛ, Совет подтверждал это право. В тексте этой резолюции это также должно было быть сделано.

Российские поправки к бразильскому проекту

Россия ранее внесла в предложенный Бразилией проект резолюции две поправки, однако ни одна из них не набрала необходимого числа голосов. Как объяснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, поправки были призваны скорректировать «недостатки» резолюции. Напомним, ранее ХАМАС поблагодарил РФ и лично президента Владимира Путина за военную и политическую поддержку.

– Мы предложили к Вашему проекту две поправки. Первая вносит в постановляющую часть новый параграф с безоговорочным осуждением (якобы) неизбирательных атак на гражданское население и гражданские объекты в секторе Газа, включая вчерашнюю ракетную атаку по госпиталю Аль-Ахли (которую произвели сами террористы), а также решительным осуждением действий по установлению блокады. Вторая поправка добавляет в постановляющую часть новый пункт с призывом к немедленному, устойчивому и соблюдаемому гуманитарному прекращению огня, – сказал Небензя.

По его словам, голосование по предложенным Россией поправкам «расставило все точки над “и”».

– Те делегации, которые их не поддержали или проголосовали против, по сути, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Иных объяснений быть не может, – заявил российский посол.

Российский проект резолюции

В понедельник вечером Совет не смог принять резолюцию, предложенную Россией. Авторы документа призывали к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, который подвергся разрушениям в результате 10-дневных боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Предложенный Россией проект резолюции поддержали в понедельник пять делегаций (Китай, Габон, Мозамбик, Россия и Объединенные Арабские Эмираты), четыре страны высказались «против» (Франция, Япония, Великобритания и США) и шесть стран воздержались (Албания, Бразилия, Эквадор, Гана, Мальта и Швейцария).

В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, освобождению всех заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей. Однако в резолюции не было осуждения в адрес группировки ХАМАС.