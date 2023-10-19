Ученые выяснили, как замедлить процесс старения

Известно, что биологический возраст человека не всегда совпадает с календарным. Оказалось, что существует доступный способ «сбросить» биологические часы и снова почувствовать себя молодым и энергичным.

Как сообщает Science Daily, британские ученые пришли к выводу, что можно оказать влияние на биологический возраст при помощи совсем несложного метода. Оказывается, регулярная быстрая ходьба – ключ к медленному старению. Этот вывод был сделан на основе анализа генетических данных более четырехсот тысяч участников исследования, проведенного Университетом Лестера.

Основной акцент в исследовании сделан на теломерах – специальных «колпачках» на концах хромосом, которые играют ключевую роль в биологическом старении человеческого организма. Теломеры служат своего рода хромосомной защитой, предотвращая повреждения и увеличивая жизнь клеток.

Процесс старения связан с укорачиванием теломеров в процессе каждого цикла деления клетки. В конечном итоге, теломеры становятся настолько короткими, что клетка больше не способна делиться, что и приводит к естественному клеточному старению.

Однако, ученые обнаружили, что быстрая ходьба способствует замедлению этого процесса. Исследователи пришли к выводу, что именно через процесс удлинения теломер, быстрая ходьба воздействует на биологический возраст человека, позволяя нам оставаться молодыми дольше.

Помимо этого, одним из показателей ускоренного биологического старения является ослабление силы захвата. Этот вывод был подтвержден экспериментами ученых из Мичиганского медицинского университета. Они рекомендуют тренировать мышцы кистей рук, используя специальные мячики. Это упражнение помогает сохранить силу и поддерживать здоровье рук, что в свою очередь может сказываться на уровне биологического старения.

Таким образом, оказывается, что замедление биологического старения вовсе не является недостижимой целью. Регулярная быстрая ходьба и упражнения для рук могут стать простыми, но эффективными способами удерживать время на своей стороне. Давайте не забывать о том, что молодость – это не только календарь, но и то, как вы заботитесь о своем здоровье и физической активности.