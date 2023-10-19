 

Саблин разрушает НАТО изнутри

19.10.2023, 7:28, Новости дня
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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин продолжает думать о России даже в тылу НАТО. Журналисты нашли данные о многократных перелетах депутата в Турцию во время его «участия в СВО».

Война в УкраинеЕдиноросс и зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин с началом войны в Украине стал одним из главных «ястребов» в российском парламенте. На этом фоне депутат даже поехал воевать в Украину, а российская пропаганда активно продвигала его образ «защитника Донбасса».

Журналисты изучили данные системы бронирования билетов «Сирена-Трэвел» и выяснил, что Саблин не только «героически» воюет в Украине, но и не менее героически отдыхает на турецких курортах в тылу НАТО. Во время пляжного сезона депутат совсем себя не жалеет, и устраивает «диверсионные вылазки» в стан «врага» ежемесячно. При этом даже на курорте Дмитрий Вадимович не забывает думать о судьбах родины.

Выяснилось, что как минимум один из постов о «двойных стандартах Запада» и необходимости бороться с «киевским режимом» депутат написал для своего телеграм-канала прямо с НАТОвского курорта.


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